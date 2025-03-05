canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
16
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Dövme yaptırmak namaz ve abdeste engel midir?

Dövme yaptırmak namaz ve abdeste engel midir?

GİRİŞ TARİHİ:  05.03.2025, 11:49 GÜNCELLEME TARİHİ:  05 Mart 2025 Çarşamba, 11:49
ABONE OL
Dövme yaptırmak namaz ve abdeste engel midir?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (4 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

Canlı yayın konuklarından Kıvanç Demir "Dövme yaptırmak namaz ve abdeste engel midir?" diye sordu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Peygamber Efendimizin yasakladığı birkaç şey var, bunlardan birisi de dövme yaptırmaktır. Dövme abdest almaya, namaz kılmaya ibadet etmeye elbette engel değildir. Ama keşke efendimizin yasakladığı, vücutta böyle tahribat bırakan bir şeyi yapmamış olsak… Peygamber Efendimiz döneminde de insanlar dövme yaptırıyordu ama o dönemlerde insanların bulundukları sınıflara göre dövme şekilleri vardı. O dövmelerle insanları bulundukları sınıflara göre ayıran bir kast sistemi mevcuttu. Şimdi günümüzde ise dövme keyfi bir hal olarak yapılan bir eylem oldu." diyerek hem sorusunu yanıtladı hem de yapmamasının daha doğru olacağı yönünde nasihatte bulundu.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN