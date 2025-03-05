Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (4 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

Canlı yayın konuklarından Kıvanç Demir "Dövme yaptırmak namaz ve abdeste engel midir?" diye sordu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Peygamber Efendimizin yasakladığı birkaç şey var, bunlardan birisi de dövme yaptırmaktır. Dövme abdest almaya, namaz kılmaya ibadet etmeye elbette engel değildir. Ama keşke efendimizin yasakladığı, vücutta böyle tahribat bırakan bir şeyi yapmamış olsak… Peygamber Efendimiz döneminde de insanlar dövme yaptırıyordu ama o dönemlerde insanların bulundukları sınıflara göre dövme şekilleri vardı. O dövmelerle insanları bulundukları sınıflara göre ayıran bir kast sistemi mevcuttu. Şimdi günümüzde ise dövme keyfi bir hal olarak yapılan bir eylem oldu." diyerek hem sorusunu yanıtladı hem de yapmamasının daha doğru olacağı yönünde nasihatte bulundu.