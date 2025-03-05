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HABERLER Selim, Mahir'i sırtından vurdu

Selim, Mahir'i sırtından vurdu

GİRİŞ TARİHİ:  05.03.2025, 12:09
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Selim, Mahir'i sırtından vurdu

Geçtiğimiz akşam (4 Mart Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Mahir ve Canfeza konağa iftara giderken; pusu kuran Selim, Mahir'i vurur.

24.Bölüm'de neler yaşandı?

Mahir vuruldu!

Canfeza ve Mahir sonunda ayrı eve çıkarlar. Süreyya anne ve konaktakiler buna üzülse de ellerinden bir şey gelmez. Her şeye rağmen Kürşat ile Gülizar evlilik hazırlıklarına başlarlar. Sonunda Salih de Sare'ye evlenme teklif eder. Sevde'nin tutuğu dedektif Efsane'nin yerini bulur. Sevde, Kilimcilerin kapısına dayanır; gerçeği öğrenmeye kararlıdır. Gülizar'ı konağa geri götürmek için ikna etmeye giden Ferman da içeridedir.

Mahir ve Canfeza taşınma sonrası ilk kez iftar için konağa davet edilirler. Oğlunu özleyen Süreyya onları dört gözle beklerken pusu kuran Selim, arkadan Mahir'i vurur. Mahir, Canfeza ve annesinin gözleri önünde yere yığılıp kalır.

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