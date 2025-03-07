‘Kuruluş Osman’ kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oluyor!

Ayça İnci ve Ali Öner ‘Kuruluş Osman’ kadrosunda

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 12 Mart Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 184'ncü bölümünde başarılı oyuncular Ayça İnci Moğol Hükümdarı Olcayto'nun kızı Esenbike ve Ali Öner ise Esenbike'nin oğlu Sargun karakterleriyle diziye dahil oluyorlar.

Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Kuruluş Osman' kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Ayça İnci ve Ali Öner dahil oldu.



Moğollar içinde otoritesini kabul ettirmiş güçlü bir kadın savaşçı olan Esenbike'nin Anadolu topraklarına, uçlara gelmesi dengeleri değiştirecek. Esenbike'nin oğlu Sargun için; Osman Bey'den, Kızı Fatma Hatun'u istemesi gerilimi arttırırken dizinin yeni bölümlerinde izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.