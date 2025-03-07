Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (6 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

Canlı yayın konuklarından Irmak Çınar "İsim analizlerinin dinde yeri var mıdır?" diye sordu. Hatipoğlu, "Bu konuda net bir şey demek mümkün değildir. Ama temiz isimlerin kişiyi koruduğuna inanıyoruz. Hz. Peygamber bir kişi dinini değiştirip Müslüman olduğunda eğer ismi çok övgü anlamı taşıyorsa ya da kötü bir anlamı varsa o kişinin ismini de onun için değiştirmiştir. Peygamberimiz imanla ve imanın karakteriyle ilgili olan isimlerin tek bir vücutta toplanmasını istiyor. Diyelim bir gayrimüslim din değiştirdi ve Müslüman oldu. İsmini değiştirmek zorunda değil ama biz değişmesini tavsiye ederiz. Müslüman olduktan sonra Müslüman bir isim taşısın isteriz. Bana çok soruluyor çocuğuma Muhammet ismini vermek istiyorum, ağır gelir mi? Hayır diyorum neden gelsin? Bir dönem Hz. Ömer, Hz. Peygamber'in adının insanlara verilmesini yasaklamak istemişti. Çünkü o ismi taşıyanların kötü insanlar olduğunu görüyordu. Sonra bu kararına o dönemin ileri gelenleri 'Peygamberimiz benim adımla ve diğer Peygamberlerin adıyla çocuklarınızı adlandırın' dedi sen nasıl yasaklayacaksın? diye karşı çıktı. Hz. Ömer'de kötü huyları olan insanların bu isimle anılmasını istemiyorum diyerek sebebini anlatmıştı." diyerek yanıtladı.