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HABERLER Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ:  07.03.2025, 16:47
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Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Cuma finaline erkekler damga vurdu
Cuma günleri eşleri ile birlikte yemek yapan beyler herkesi şaşırttı. Yemekteki hünerleri ile Nursel Ergin ve izleyenlerden takdir toplayan erkekler, puanlamada büyük heyecan yaşadı.

Rakip kayınvalidelerin tadımı güne damga vurdu
İki kayınvalidenin aynı anda tadım yaptığı tabaklar herkesi şaşırttı. Kayınvalidelerden biri tabağı beğenirken diğeri aynı tabağa farklı yorumlar yaptı.

Zeyneti'den büyük hata
Yarışma heyecanı ile rendesini çöpe atan Zeyneti, kameralara yakalanınca final gününe büyük bir dezavantaj ile başladı. Ceza çarkı çeviren gelin, eksi iki puan alarak final günü bileziklerden bir adım daha uzaklaştı.

Tuğba'nın hayat hikâyesi "bu kadarı da olmaz" dedirtti
Hafta boyunca eşi Mesut'tan birbirinden güzel sürprizler alan, neşeli halleri ile herkesi güldüren Tuğba, bu sefer izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Öz babasını hiç tanımayan, yıllarca üvey baba şiddetine maruz kalan Tuğba, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Anne karnında babası tarafından terk edilen Tuğba, milyonların önünde babasına seslendi. Daha önceki görüşmelerinin yarasını uzun yıllardır taşıyan gelin "Beni param için mi aradın?" diyen babasına "Benim paraya değil, babaya ihtiyacım vardı." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

20 altın bilezik kimin oldu?
Yarışmacılar 20 bileziğin sahibi olmak için hafta boyunca kıyasıya yarıştılar. Cuma finalinin kazananı ise en yüksek puanı toplayan Fidan - Oğuzhan çifti oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

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