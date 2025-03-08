Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (7 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

Canlı yayın konuklarından Havin Işık "Şükür Orucu tutmaya niyet edip tutmamanın günahı nedir?" diye sordu. Hatipoğlu, 'Yerine getirmezseniz sözünüzde sadık olmamış olursunuz. Müslümana yakışan sözünde durmaktır. O sözü siz Allah'a vermiş oluyorsunuz. Allah'a söz vermenize rağmen bunu yerine getirmezseniz, sorumlu olursunuz. Mutlaka en kısa zamanda bu sözünüzü yerine getirmeye gayret edin' diyerek nasihatte bulundu.

Hatipoğlu'na sorulan ikinci soru ise "Ölümden sonra hayatın var olduğuna dair en büyük kanıt nedir?" oldu. Hatipoğlu, 'En büyük kanıt insanın ölmesidir. Yeni insanların dünyaya gelmesidir. Bu dünyada adalet sisteminin doğru işlemediği anlar, durumlar olacaktır. Birçok mazlum, masum insan hakkını alamadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Başkalarının yaşam hakkını elen alan insanlar var. Faili bulunamıyor dosyalar kapanıyor… İşte bu dünyadaki tüm haksızlıkların yeni bir alemde ortaya çıkması ve hesabının sorulması gerekir. O da ahiret alemidir… Yaradan demiştir bu dünya geçicidir, herkes ölümlüdür. İnsanların hepsi amellerinin karşılığını alacaktır. Eğer zaten almazsa Allah'ın adaleti eksik kalır. Bu yüzden ölümden sonra hayatın olduğuna en büyük kanıt biz insanların bu dünyadan göçüp gitmesi yani ölmesidir." diyerek yanıt verdi.