Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (9 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

Canlı yayın konuklarından Güler Taşar "Fitre ve zekatımızı kimlere vermeliyiz?" diye sordu. Hatipoğlu, 'Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde de geçtiği üzere yetimlere, garibanlara, işi parası olmayanlara, borçlu olanlara eğitim gören öğrencilere, kalbi islama ısındırılmak istenen bütün bu kriterlerdeki insanlara zekatınızı ve fitrenizi verebilirsiniz. Mesela kalabalık bir aile vardır. Evlerinde çalışanlar vardır ama zor geçiniyorlardır, borçları vardır yine onlara verebilirsiniz. Önceden çok zengin olan ama bir doğal afette tüm malını mülkünü kaybetmiş birini duyarsınız ona da verebilirsiniz. Ama babanıza, annenize, evladınıza torununuza veremezsiniz. Şafii mezhebine göre baba evladına olgunluk yaşına gelmişse verebilir ama bunu tercih etmemekte fayda vardır.' Diyerek izleyicinin merak ettiklerini yanıtladı sonrasında da sorusu için teşekkür etti.