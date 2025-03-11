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HABERLER Nihat Hatipoğlu merak edilen soruları yanıtladı

Nihat Hatipoğlu merak edilen soruları yanıtladı

GİRİŞ TARİHİ:  11.03.2025, 11:59
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Nihat Hatipoğlu merak edilen soruları yanıtladı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (10 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

"Sosyal medyada dolandırıcılara dikkat edin"

Canlı yayın konuklarından Mustafa Serhat Batur "Sosyal medyayı evli insanların kullanması haram mıdır? Bu konuda ne düşüyorsunuz?" diye sordu. Hatipoğlu, 'Bu konuda en çok şikâyet eden ve en çok aydınlatan kişilerden biriyim. Çevremizde bunun tuzağına düşmüş kişiler görüyorum. İyi niyetle kullanıldığında gerçekten hayırlı işler yapan sosyal medya, kötü insanların elinde bir silaha dönüşebilir. Evlilikteki etkisine gelecek olursak özellikle arkadaşlık sitelerinde eşleri birbirinden ayırmaya gayret ediyorlar. Sahte aşklar, sahte sevgililer çıkıyor… Konuştuğunuz kişi kendisinin değil de başkasının fotoğrafını kullanıyor. Konuştuğunuz kişi sanıyorsunuz ama size tuzak kuruyorlar. O yüzden evli insanlar özellikle dikkat edin; sosyal medyadaki bu tarz dolandırıcılıklara gelmeyin. Sadece evli insanlar değil anne babalar da dikkat etmeli. Belli yaştaki çocuk grubu hangi sitelere giriyorlar, neleri takip ediyorlar, neler izleyip ne tür müzikler dinliyorlar diye kontrol altında tutup, dikkat etmeleri gerekir.' Diyerek stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicilere tavsiyede bulundu.

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