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HABERLER Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı

Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı

GİRİŞ TARİHİ:  12.03.2025, 11:31
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Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (11 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

"Dua en büyük enerjidir"

Canlı yayın konuklarından Şevval Polat "Dua yerine enerji göndererek birini kendimize bağlayabilir miyiz?" diye sordu. Hatipoğlu, "Bunun doğru bir yol olmadığını söylemem gerekir. Temasla enerjiyle hastaları iyileştiren kişiler var bunlara inanırım. Ama İstanbul'dan İzmir'de yaşayan birine nasıl enerji gönderip bağlayacaksınız? Bu tür meşgaleler uğraşılar doğrusu çok sonuç alıcı şeyler değildir. En güzel enerji duadır. Çünkü duayı kabul edecek olan Allah'tır iletecek olan Allah'tır. Bunlar yerine Kur'an-ı Kerim okuyalım ihtiyaç sahiplerini sevindirelim onların duası bize mutlaka bir karşılıkla gelecektir. Gerçek enerji budur." diyerek stüdyodaki ve ekran başındaki izleyicilere tavsiyede bulundu.

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