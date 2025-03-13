Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (12 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

"İslam bütün insanlığın dinidir"

Canlı yayın konuklarından "Kuran- Kerim tüm insanlığa mı yoksa sadece Müslümanlara mı inmiştir?" diye sordu. Hatipoğlu, 'Kuran indiğinde Müslümanlık yoktu. Daha sonra Müslümanlık yayıldı. İlk Müslümanlar her zaman peygamberlerdi. Müslümanlık da Hz. Muhammed'le başladı ve yayıldı. Kur'an'da asla 'Ey Araplar' diye bir hitap şekli bulamazsınız çünkü tüm insanlık içindir. Dili Arapçadır çünkü, Hz. Muhammed Arap'tı. Hz. Musa'ya İsa'ya inmiş olsaydı onların dilinde olacaktı. Kutsal kitaplar her peygambere kendi dilinden indi. Ama bu kutsal kitapların yayılmasına, tercüme edilmesine ya da başka bir millete ulaşmasına engel değildir. Kur'an-ı Kerim insanlara "yetim hakkı yeme, zulm etme, adil davran, kalp kırma" gibi uyarılarda bulunuyor. Bu temel ilkelerde Kuran'ın evrensel olduğunu ispatlar nitelikte. Kur'an bir kavmin, bir milletin değil bütün insanlığın ortak dili, kurtuluşudur. Hz. Muhammed de sadece bir ırk için peygamber olmamıştır bütün yeryüzüne insanlığa gelmiştir. Peygamber Efendimiz Mısır'dan tutun Bizans İmparatorluğu'na kadar herkese mektuplar gönderip bana iman edin diye buyurmuştur. Bu nedenle İslam bütün insanlığın dinidir. Sadece Arapların ya da sizin deyiminizle Müslümanların değildir." diyerek sorusunu yanıtladı.