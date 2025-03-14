Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (13 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu: "Annelerin hakkını ödeyemeyiz"

Canlı yayın konuklarından bir izleyici, "annelerimizin dua ederken 'kurban olayım' demesi doğru mudur?" diye sordu. Hatipoğlu, "Annenin evladına böyle söylemesi bir muhabbet biçimidir, sevgi dilidir. Anneler bu muhabbet biçimlerinden dolayı sorgulanmazlar. Adı üstünde 'Anne'… Evladını görünce yüzü gülüyor, derdini unutuyor. Bizler annelerimizin hakkını ödeyemeyiz, başımızda da taşısak ayaklarının altını da öpsek ödeyemeyiz. Onun için sevgili kardeşim bir annenin evladına annen sana kurban olsun sözü ancak muhabbetin bir nişanesidir. Bundan dolayı bir günaha girmez, Allah o sevgi dilini çok iyi biliyor. Onun için Allah katında böyle demesi de mubahtır." diyerek sorusunu yanıtladı.