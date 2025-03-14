Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

40 bileziğin sahibi kim olacak?

Fidan ve Oğuzhan çiftinin yarışmadan çekilmesi ile boşalan masaya Aslı-Uğur çifti gelirken, büyük şok etkisi yaratan zarf seçimleri ile yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Tuğba-Mesut çiftinin yerini Rabia ve Şükrü çifti aldı.

İddialı gelinlerin gelmesiyle yarışma heyecanı final günü bir kez daha zirveye tırmandı.

Seda ve Harun evliliklerini kurtarabilecek mi?

Sevilen çift evliliklerinde yaşadıkları sorunlar ile herkesi üzmüştü. Boşanma evraklarını teslim eden çift evliliklerine bir şans daha verecek mi merak konusuyken Nursel Ergin kolları sıvadı. İki çocuk sahibi çift, Nursel Ergin'in de destekleriyle evliliklerine bir şans daha verecek mi?

Bir haftalık evli Aslı ve Uğur arasında büyük kriz

Mutfakta yaptıkları hata ile bir anda gerilen çift büyük kriz atlattı. Gözyaşlarına boğulan çiçeği burnunda gelin Aslı yemeğini son anda çıkardı. Eşi ve annesi arasında kalan Uğur ise ne yapacağını şaşırdı.

Büyük sır nasıl açığa çıktı?

Yeni evli çift Rabia ve Şükrü ise daha önce bilmedikleri bir gerçekle büyük şok yaşadı. Annesi Elif Hanım'ın itirafı ile düğünde takılan altınların bir kısmının harcandığını öğrenen çift büyük bir şaşkınlık yaşadı. Araba alma hayalleri kuran çift altınlarının harcandığını duyunca bu hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Haftanın finalinde altınlar kimin oldu?

Günün dört altınını kazanan Seda-Harun çifti oldu. Seçtikleri zarf ile büyük bir şans yakalayan Rabia-Şükrü çifti ise Seda'nın kazandığı altınların el değiştirmesini sağladı. Seda-Harun çiftinin kazandıkları altınlar zarf sonrası Rabia-Şükrü çiftinin oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!