Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (14 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu: "Rüyaları doğru yorumlamak, doğru kişilere yorumlatmak gerekir."

Canlı yayın konuklarından bir izleyici, Rüyamıza giren ölüler bize bir işaret verir mi? diye sordu. Hatipoğlu, Rüyalar çok çeşitlidir. Yani tek bir türde rüya yoktur. Müjdeci, doğru çıkan rüyalar vardır. Peygamberlerimizin rüyaları bu türden rüyalardır. Peygamberlerin bir kısmı kendilerine vahiy gelmeden önce haberci rüyalar görmüşlerdir. Peygamber Efendimiz altı ay boyunca her gün rüya görmüş ve her gördüğü rüya doğru çıkmıştır. Bu rüyalardan sonra da vahiy gelmiştir. Gün içerisinde bir şeyleri çok düşündüğün, uyku sırasında bu durumla ilgili gördüğün rüyalar olur bunların sebebi beyninde bu durumu kurgulamış olman olur. Bu rüyaları çok önemsemeyiz. Şeytanın üflediği rüyalar vardır. Başına kötü bir şey geldiğini düşünürsün örneğin; bir yılan saldırır ya da akrep sokar bunlar şeytanın vesvesedir. Bunlara itibar etmemek gerekir. Meleklerin getirdiği rüyalar vardır onlar da ise anneyi, babayı, Kabe'yi görürsün… Ölmüş kişileri rüyanızda gördüğünüzde ise genellikle kendileriyle ilgili değil sizinle ilgili şeyleri size fısıldarlar. Ruhlar istedikleri gibi hareket edemezler. İstediği birinin rüyasına giremezler eğer Allah size bir mesaj verecekse rüyanıza girmesine izin verir. Kontrol Allah'tadır. Onun için rüyaları doğru yorumlamak, doğru kişilere yorumlatmak gerekir." Diyerek sorusunu yanıtladı.