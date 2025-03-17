Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (16 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

Canlı yayın konukları arasında olan Songül Boz "Cuma vaktinde alışveriş yapmak caiz midir?" diye sordu. Hatipoğlu "Bu güzel soru için teşekkür ederim. İslam alimleri Cuma namazı için ezanı okuduğunda namaza koşun ve alışverişi bırakın demiştir. Dünyevi işlerinize ara verin, tüm işlerinizi durdurun, namazınızı kılıp gününüze öyle devam edin çünkü Cuma namazı bütün Müslümanlar için ortak bir ibadettir. O ibadeti kirletecek şeyler yapmayın demiştir."

Hatipoğlu'na gelen diğer soru ise "Üç aylarda ölen birinin sorgusu olur mu?" Hatipoğlu, "Perşembe akşamı veya Cuma günü ölen ölenlerin sorgusu olmaz. Bu hiç olmayacak demek değildir. Belki biraz ertelenir. Bazı zamanlarda bazı mekanlarda Allah daha affedici olabilir. Ama mutlaka her kul sorgulanır ve her kul hesabını öder." Diyerek sorusunu yanıtladı.