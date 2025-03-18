canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
14
BİLDİRİMLER
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Başka Bir Gün'den heyecan dolu tanıtım

Başka Bir Gün'den heyecan dolu tanıtım

GİRİŞ TARİHİ:  18.03.2025, 10:48
ABONE OL
Başka Bir Gün'den heyecan dolu tanıtım

'Başka Bir Gün'ün Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Zülfü, Deniz'i kızını öldürmekle suçluyor

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Başka Bir Gün'ün perşembe akşamı yayınlanacak 8. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan Ay Yapım imzalı dizinin heyecan dolu tanıtıma Zülfü'nün 'Senin kızın benim kızımı öldürdü, cezasını çekecek' sözleri damga vuruyor.

Yeni bölümden merak uyandıran ilk tanıtım yayınlandı

Ay Yapım imzalı dizi 'Başka Bir Gün'de bu hafta gerilim yükseliyor. Merakla beklenen bölümden yayınlanan ilk tanıtımda Zülfü, Deniz'den kızının öldüğü gece olanları öğrenmeye çalışırken korkudan perişan olan Deniz'in yardımına annesi Nehir yetişiyor. Deniz'i alıp evden gitmeye çalışan Nehir'e Zülfü, 'Senin kızın benim kızımı öldürdü, cezasını çekecek' diyerek karşı çıkıyor. Serdar evine geldiğinde Güngör'ü karşısında görüp onu evden kovsa da Nehir, Güngör'ü yalnız bırakmıyor. Zülfü ve ailesi, Serdarların ofisine Deniz'le konuşmak için geldiğinde Serdar ve Zülfü birbirlerine giriyor. Deniz'in üstüne yürüyen Zülfü'nün yakasına Serdar 'Kızımı dokunma, asla...' diyerek yapışıyor.

Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Fatih Al, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' her Perşembe saat 20.00'de atv'de...

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN