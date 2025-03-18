Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (17 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

Hatipoğlu "Bizim dinimizde kin ve nefrete yer yoktur."

Canlı yayın konukları arasında olan Emir Efe Hendan "İnançsız kişiler Kur'an-ı Kerim'e mi yoksa Peygambere mi düşmanlar?" diye sordu. Hatipoğlu "İkisine de düşmanlar. Kur'an bütün imansızların, şeytanların, zalimlerin rahatsız olduğu bir kitaptır. Çünkü Kur'an diyor ki; attığın her adımın hesabını vereceksiniz. Bunu uygulatan da zulme, putlara direnç gösteren, sohbetiyle insanlara yepyeni bir ufuk açan Kur'an'ın tercümanı Hz. Muhammet'tir. Bu sebeple Kur'an'a düşman olan elbette Hz. Muhammet'e de düşman olur. Bu tür insanlar kayıpta olan insanlardır. Biz onlar için üzülürüz sadece. Çünkü bizim dinimizde kin ve nefrete yer yoktur. Onlara da Allah hidayet nasip etsin. Boş olan bir dünyada boşa kürek sallamış oluyorlar. Allah'a, Peygambere ve Kur'an'a bağlı olmalarını bilmeleri, inanmaları ve keşfetmeleri gerekir. inşallah bir gün yola çıkarlar ve bunu keşfederler diye ümit ediyorum" diyerek yanıtladı.