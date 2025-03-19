Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (18 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

Canlı yayın konukları arasında Hatice Şura Öner "İnternetten Kur'an-ı Kerim okuyup dinlerken abdest almak gerekir mi?" diye sordu. Hatipoğlu, Bir teknolojik alet üzerinden Kuran'ı okurken ya da dinlerken ona dokunmuyoruz. Telefon, tablet benzeri bir cihaza dokunuyoruz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'le aynı saymamız doğru değildir. Diyelim ki dokunmadan telefonu koydunuz bir yere Kur'an-ı Kerim uygulamasını indirdiniz oradan Yasin suresini okuyacaksınız. Bunda bir sorun yoktur, abdestli ya da abdestsiz olma şartınız yok, dinlerken özellikle. Veyahut Kur'an'ı ezberden okuduğumuz zamanda da abdestli olma şartı yoktur." diyerek sorusunu yanıtladı.