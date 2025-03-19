Kilimcilerin aile yemeğinde tüm sırlar açığa çıktı

Geçtiğimiz akşam (18 Mart Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Mahir, Canfeza ve Kürşat beklenmedik gelişmeler karşında şok oldular.

26. Bölüm'de neler yaşandı?

Yemeğe sürpriz bir şekilde katılan Handan, Sare'yi babası ve ağabeyi ile tanıştırdı.

Süreyya Anne sağ salim bulundu. Mahir annesini dolandıranların peşine düştü. Yılmazların konağında ise Afet Hanım'ın gelin kaçırma olayı büyüdü. Gülizar, şikayetçi olduğu için Afet Hanım gözaltına alındı. Kürşat'ın Gülizar ile evlenme ısrarı Mahir ile Canfeza'nın arasının açılmasına neden oldu. İkili kavga edip, küstüler.

On yıl sonra Kürşat'ın oğlu Ozan'ın gelişi tüm dengeleri değiştirdi. Canfeza ile yakınlaşmak istemesi onu at kulübüne davet etmesi Mahir'in sinirlenmesine neden oldu.

Salih, Sare'nin annesini buldu; yıllar sonra bir araya geldiler.

Kürşat'ın oğluyum diyerek ortaya çıkan Ozan'ın niyeti ise bambaşkadır. Ozan tüm aileyi yemeğe davet etti. Mahir de Canfeza'yı yalnız bırakmamak için birlikte katıldı. Ozan'dan şüphe eden Mahir, bir odada da Ozan'ın planlarına ait fotoğrafları gördü. Canfeza'yı da alıp gitmek isterken Handan'ın gelişi herkes için sürpriz oldu. Üstelik yanında Sare'yi de getirdi. Sare'yi babası Kürşat Kilimci ve abisi Ozan ile tanıştırdı.