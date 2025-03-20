Kuruluş Osman Çarşamba gününün galibi

‘Kuruluş Osman’ 185. Bölümüyle birinci sıraya yerleşti.

Kuruluş Osman 185. Bölümü 20+ABC1 kategorisinde ise %6,23 reyting %14,96 izlenme payı elde ederek birinci sıraya yerleşirken AB kategorisinde de %4,92 reyting %13,00 izlenme payı alarak 'en çok izlenen dizi' oldu.

Kuruluş Osman, atv ekranındaki 185'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Osman Bey'in kurduğu müthiş oyunla Esenbike Hatun'un planını ortaya çıkarıp kendisine pusu kurmak isteyen Ulugan'ı ele geçirmesi, Bala Hatun'un kızını büyüten rahibenin izini bularak, kızı Halime'nin adının Poena olduğunu öğrenmesi bölüme damga vurdu.

#KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan Kuruluş Osman, reytinglerde bu haftanın en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

Dizinin 185. bölümünde; Osman Bey, Esenbike Hatun'u gizli obaya iftara davet ederek hem gerçek niyetini öğrenmek hem de kendisinden istenilen vergiyi Karacahisar mevkiine getireceğini dile getirir. Esenbike Hatun, uçlardaki Türkmen beylerinin biatını alarak gücünü perçinleyip Osman Bey'i iyice yalnız bırakmak istemektedir.

Bunun üzerine, altınları vermek üzere yola çıkan Osman Bey, kendisini pusuya düşürmek isteyen Ulugan ve Altuga tarafından takip edilmektedir. Osman Bey, altınları teslim alacağı noktada Ayaz Bey ile bir araya geldiği sırada, takipte olan Ulugan karşılarına çıkar. Cenk'e tutuşan Osman Bey ve Ulugan kıyasıya çarpışırken, Osman Bey yaptığı müthiş hamleyle Ulugan'ı yaralar. Kaçmaya çalışan Ulugan'ı tokat darbesiyle yere düşürerek ele geçirir.

Bala Hatun, Halime'den bir iz bulmak için Alaeddin ve Gonca'yı, Sofia'yı takip etmesi için görevlendirir. Sofia ve askerlerini etkisiz hale getiren Alaeddin Bey ve Gonca Hatun, Bizans askeri kılığında Akhisar Kalesine sızar. Alaeddin Bey ve Gonca Hatun , Sofia'yı gizlice dinleyerek Halime'yi bir rahibenin büyüttüğü ve nerede yaşadığı bilgisine ulaşırlar. Bunun üzerine harekete geçen Bala Hatun ve evlatları rahibe kıyafetleriyle Halime'yi büyüdüğü manastırına doğru yola çıkar. Ancak Sofia ve askerleri de Bala Hatun'un, Halime'nin gerçekte kim olduğunu öğrenmemesi için rahibeyi öldürmek için harekete geçer.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman yeni bölümleriyle her Çarşamba atv'de!