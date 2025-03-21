Başka Bir Gün'ün 8. Bölümünde neler oldu?

Perşembe akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Başka Bir Gün’ dizisinin dün gece 8. bölümünde bazı gerçekler gün yüzüne çıktı. Deniz, Zülfü’ye Selin’in öldüğü gece neler olduğunu anlatırken, Melike de Özlem’e Fahir’in onu aldattığını söyledi. Heyecan dolu bölüme finalde Nehir’in Serdar ve Suzan’ı otelde bastığı anlar damga vurdu.

Ay Yapım imzalı, 'Başka Bir Gün'ün heyecanı ve gerilimi yüksek bu bölümünde bazı sırlar ortaya çıkarken Serdar'ın kafasında neler çevirdiği ise büyük merak uyandırdı.

8. Bölümde neler yaşandı?

Serdar ve Suzan arasındaki gizli ilişki herkesi şaşırttı

Serdar'dan hesap sormak için öğrendiği adrese giden Suzan'ın Serdar'la karşı karşıya kaldığı anlardaki yakınlaşması izleyicileri ters köşeye yatırdı. Bir tarafıyla Serdar'ı öldürmesi gerektiğini düşünen Suzan'ın, Serdar'a olan zaafı ağır bastı. Bu esnada otele baskın yapan Aytunç ve Meral, Serdar'ın odasına gittiğinde ne kapıdaki polisi ne de Suzan'ı odada bulamadı.

'Senin kızın benim kızımı öldürdü!'

Deniz, Selin'in babası Zülfü'nün kendisini Selin'in öldüğü gece yaşananlar konusunda sıkıştırmasıyla kendini gözyaşları içinde tuvalete kapattı ve annesini aradı. Selin'in ölümünden dolayı uzun zamandır kendini suçlayan Deniz, Nehir gelmeden Zülfü'ye olanları anlatmaya başladı. Nehir geldiğinde kızını alıp çıkmak isterken Zülfü'nün buna izin vermemesi üzerine araya Tuna girdi ve gerginlik yaşandı. O gecenin ardından iki taraf da Nehirlerin bürosunda avukatlar eşliğinde bir araya geldi. Zülfü, Deniz'in üstüne yürüyüp onu suçlarken bu kez Serdar duruma müdahale etti ve kızını korudu.

Güngör canına kıymak istedi

Önce Serdar sonra Haluk'un gerçekleri öğrenmesiyle sırt döndüğü Güngör'e son darbe de Oya'dan geldi. Çok ağır konuşan Oya'nın 'annem değilsin artık' sözlerinin ardından Güngör odadaki ilaçları içip kendini tuvalete kapattı. Haluk'un ısrarıyla annesine bakmaya gelen Oya durumu fark edip Haluk'a söyledi. Haluk ve Oya kapıyı açıp içeri girdiklerinde Güngör'ü yerde baygın buldular. Haluk kusturarak Güngör'ü kendine getirirken Güngör Haluk'tan kendisini affetmesini istedi. Oya annesinin o evden gitmesini isterken, durumu öğrenip gelen Nehir, Güngör'ü kendi evine götürdü. Serdar eve döndüğünde annesini karşısında görünce sinirden deliye dönüp onu dışarı attıysa da Nehir buna izin vermedi ve Güngör'ün yanında oldu.

Aldatılmış bir kadından daha tehlikeli ne olabilir?

Melike'den Fahir'in Ceyda ile kendisini aldattığını öğrenen Özlem, tüm sakinliğiyle akşamki mangal partisi için hazırlanmaya devam etti. Her zamankinin aksine renkli değil de simsiyah bir elbise giyen Özlem'in değişimi Fahir'in dikkatini çekti. Fahir'in dünürlerinin geldiği mangal partisinde Ceyda da damadın kuzeni olarak geceye katıldı. Tam yemeğe oturulacağı esnada masayı yakan Özlem 'Gelinin babasıyla, damadın kuzeninin aşkına' diyerek orayı terk etti.

Oya Melike'nin taşıyıcı anne olmasını kabul etti

Melike'nin çalıştığı kafeye gelen Oya, taşıyıcı annelik konusunda ona kendi şartlarını söyledi. Melike'nin kurduğu bir cümleye sinirlenen ve masadan kalkıp giden Oya ile peşinden giden Melike arasında duygusal bir konuşma yaşandı. Bu konuşmanın ardından iki yaralı kadın birbirine yardım etmeye karar verdi.

Nehir, Serdar ve Suzan'ı otel odasında yakaladı

Suzan, Serdar'ı arayarak yarım kalan otel maceralarını tamamlamak için randevu verdi. Fakat verdiği saatin Mercan'ın bale gösterisiyle çakıştığını söyleyen Serdar'ı Suzan bir seçim yapmaya zorladı. Gösteri öncesi Suzan'la telefonda konuşan Serdar, Nehir'e acil gitmesi gerektiğini söyledi. Mercan sahneye çıktığında onu sadece dedesi ve babaannesinin izlediğini görünce dans etmedi ve ağlamaya başladı. Kızının bale gösterisi ile Serdar'ın neler çevirdiğini öğrenme arasında kalan Nehir, Serdar'ı takip etti. Serdar'ın girdiği odanın kapısını çalan Nehir, Serdar'ın yanında Suzan'ı görünce büyük şok yaşadı.

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Başka Bir Gün'ün kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Fatih Al, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alırken bu hafta diziye Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun konuk olarak dahil oldu.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' her Perşembe saat 20.00'de atv'de!

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