Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (20 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

Canlı yayın konukları arasında Zeynep Bölge "Dua ederken kabul olmayacağını düşünmek duanın gücünü azaltır mı?" diye sordu. Hatipoğlu, "Elbette ki duanın makbul olmasının yollarından biri günahta ısrar etmemektir. Duanın kabul edileceğine iman etmek, duayı kabul edilir hale getirecek şeylere sarılmak gerekir. "Helal kazanırsan, helal harcarsan duan kabul olur. Duanın kabul olmasının yolu helal kazanmak, helal yemek, harama bulaşmamak, kul hakkı yememek, yetim hakkı yememek… Ondan sonra duanın kabul olacağına iman etmek ve o kabul şartlarına sarılmak gerekir. Bunlar olursa dua kabul olur." Diyerek yanıtladı.