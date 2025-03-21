canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ BÖLÜM
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER “Dua ederken kabul olmayacağını düşünmek duanın gücünü azaltır mı?”

“Dua ederken kabul olmayacağını düşünmek duanın gücünü azaltır mı?”

GİRİŞ TARİHİ:  21.03.2025, 11:10
ABONE OL
“Dua ederken kabul olmayacağını düşünmek duanın gücünü azaltır mı?”

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (20 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

Canlı yayın konukları arasında Zeynep Bölge "Dua ederken kabul olmayacağını düşünmek duanın gücünü azaltır mı?" diye sordu. Hatipoğlu, "Elbette ki duanın makbul olmasının yollarından biri günahta ısrar etmemektir. Duanın kabul edileceğine iman etmek, duayı kabul edilir hale getirecek şeylere sarılmak gerekir. "Helal kazanırsan, helal harcarsan duan kabul olur. Duanın kabul olmasının yolu helal kazanmak, helal yemek, harama bulaşmamak, kul hakkı yememek, yetim hakkı yememek… Ondan sonra duanın kabul olacağına iman etmek ve o kabul şartlarına sarılmak gerekir. Bunlar olursa dua kabul olur." Diyerek yanıtladı.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN