Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (21 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

"Mezhepler önümüze serile hazır bir yol gibidir ve o yoldan gitmekte fayda vardır."

Canlı yayın konukları arasından Hayrunisa Akın "Mezhebe uymamanın hükmü nedir?" diye sordu. Hatipoğlu, "Önemli bir soru sordun cevabı çok uzun ve detaylıdır aslında. Yeterince cevap verebilirim umarım ama mezhepler şunlardır; Hz. Peygamberin vefatından sonra ortay çıkmıştır. Mezhep, Yol demektir. Peygamberimizin vefatından sonra sahabeler dünyanın değişik bölgelerine yayıldılar. Kimi Suriye, kimi Irak, kimi Yemen'e geçti… Orada Peygamber Efendimiz' den duyduklarını, Kuran'dan aldıkları emirleri ve talimatları oradaki insanlara anlattılar. Her birinin algısı farklıydı, uygulamaları farklıydı tabii. Peygamberimizin uygulamalarını, ondan gördüklerini ve bildiklerini birleştirip bir ekol haline getirdiler. Bunları yaydılar, zaman içerisinde de birçok mezhep ortaya çıkardılar. Tarih içinde çoğu silindi. Geriye sadece beş tane mezhep kaldı bunlar da hepimizin bildiği Hanefilik, Malikilik, Şafiîlik, Hanbelilik ve Caferilik günümüze kadar varlığını devam ettirdi. Bu mezheplerin hepsi dini emirleri yorumlamış başarılı da olmuşlardır. Ama bu konu çok detaylı ve önemlidir, uzun konuşmak gerekir. Herhangi bir mezhebe de bağlı kalmak gerekir. Çünkü, mezhepler önümüze serilen hazır bir yol gibidir ve o yoldan gitmekte fayda vardır." Diyerek yanıtladı.