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Nihat Hatipoğlu ile İftar

GİRİŞ TARİHİ:  23.03.2025, 13:55 GÜNCELLEME TARİHİ:  23 Mart 2025 Pazar, 14:02
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Nihat Hatipoğlu ile İftar

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (22 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

"Bir futbolcu faul yapıyorsa bu dinen haramdır"

Canlı yayın konukları arasından 8 yaşındaki Gökalp "Online oyunlarda hile yapanları dövüyorum günahı var mıdır?" diye sordu. Hatipoğlu, Gökalp'e nasıl hileler yapıyorlar? diye sordu Gökalp ise beni ittiriyorlar, yere düşürüyorlar dedi. Hatipoğlu 'Futbolda bilirsin ki faul yapmak, vurmak, düşürmek yok. Sen her zaman dürüst oyna hile yapma. Yanlış yapan yanlış bulur diyeceğim ama hepinizin yaşı çok küçük büyüdükçe doğruları anlayacaksınız daha dürüst davranacaksınız. Sen arkadaşlarına ben Hoca'ya sordum faul yapmak haramdır dedi, dürüst oynamalıyız de. Futbol ciddi bir maçtır, bir futbolcu diğerine onun sakatlanacağını bildiği halde faul yapıyorsa bu dinen haramdır. Bu artık spor olmaktan çıkar' Diyerek yanıtladı.

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