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HABERLER “Eğer zekat tam ve doğru uygulanırsa yeryüzünde fakir kalmaz.”

“Eğer zekat tam ve doğru uygulanırsa yeryüzünde fakir kalmaz.”

GİRİŞ TARİHİ:  24.03.2025, 11:48
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“Eğer zekat tam ve doğru uygulanırsa yeryüzünde fakir kalmaz.”

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (23 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

"Eğer zekat tam ve doğru uygulanırsa yeryüzünde fakir kalmaz."

Canlı yayın konukları arasından Cumhur "Peygamber Efendimizin zekat anlayışı nasıl bir toplumsal dayanışma sağlar?" diye sordu. Hatipoğlu, Zekat malda kazandığımız alın terimize karşılık ihtiyaç sahiplerine vermemiz gereken haktır. Hz. Peygamber istiyor ki kişiler kendi gönüllerinden karşısındakini de rencide etmeden onu üzmeden, utandırmadan kendi kazancından belirli bir kısmı ihtiyaç sahiplerine versin. Böylece bu da sosyal dayanışmayı sağlar en azından sermayenin temiz kazanılmasını sağlar. Zekatı alan da ona dua etmiş olur. Eğer zekat tam ve doğru uygulanırsa yeryüzünde fakir kalmaz. Ömer Bin Abdulaziz döneminde zekatı devlet toplardı ve fakirlere dağıtırdı. O dönemde zekat tam verildiği için zekat verilecek ihtiyaç sahibi insan bulunamamış, Müslümanlar zekatlarını başka ülkelere göndererek oradaki köleleri azad ettirmişlerdir. Diyerek yanıtladı.

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