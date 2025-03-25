Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (24 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

"Cinlerin kendi alemleri vardır ama bizden farklıdır"

Canlı yayın konukları arasından Naz "Cinlerle uğraşıyorum günah mı?" diye sordu. Hatipoğlu, Cinleri görüp onlarla iletişime geçiyor musun? diye sordu Naz ise hayır, ama varlıklarını hissediyorum yanıtını verince Hatipoğlu, bunun aslında bir iletişim olmadığını vesvese olduğunu söyledi. Cinler görünür varlıklardır, onlarla iletişime geçen insanlar da vardır ama sizlere tavsiyem kesinlikle böyle bir şey yapmamanız yönünde olur. Çünkü cinler sihrin bir türüdür ve cinleri kullanarak bu tür sihir yapılır. Son derece tehlikelidir. Musallat olma ihtimalleri vardır ve onlardan kurtulamazsınız. Onların da kendi alemleri vardır ama bizden farklıdır. Kuytularda, mağaralarda terk edilmiş evlerde yaşarlar çünkü bize bulaşmak istemezler. Bizim de onlarla işimiz olmaması gerekiyor. Cin çağırma, ruh çağırma seanslarına girişmeyin bu tür şeylerden çok zararlı çıkabilirsiniz bu yüzden onlarla uğraşmanı tavsiye etmiyorum diyerek nasihatte bulundu.