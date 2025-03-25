Fenerbahçe – Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası derbi maçı hangi gün saat kaçta?

İki ezeli rakip, Fenerbahçe ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı hangi gün saat kaçta? Merakla beklenen karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Nefeslerin tutularak beklendiği Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi programı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Futbolseverler, ezeli iki rakibin karşılaşacağı dev derbinin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

Türkiye Futbol Fedarasyonu, Fenerbahçe – Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek derbi maçı programını açıkladı!

TFF, maç programını açıkladı. 8 takımın kıyasıya yarışacağı Ziraat Türkiye Kupası derbi maçlarında geri sayım başladı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Milyonların merak ettiği derbi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak. Gruptan lider olarak çıkan Fenerbahçe, Galatarasay'ı evinde ağırlayacak. Maçın hakemleri ve takımların ilk 11'leri henüz netlik kazanmadı. Detaylar belli olmaya devam ediyor.

Yarı final karşılaşmaları ise 22, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacak. Final maçı ise 14 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek. Kupanın finalinde, zafere ulaşan takım tarihi kupası kaldıracak.

Maç 2 Nisan Çarşamba 20.45'te atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.