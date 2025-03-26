Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (25 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

"Anne ve babaya çocukları din konusunda eğitmek için çok sorumluluk düşüyor"

Canlı yayın konukları arasından Harun, "Anne ve babanın çocuğunu ibadet konusunda zorlaması günah mı?" diye sordu. Hatipoğlu, "Anne ve babanız sizi ikna etmekle yükümlüdür. Hem küçükken hem büyüdükten sonra yaşınıza uygun ibadetleri yerine getirmeniz için sizi bilgilendirmek görevidir. Anne babanız size içki içme, kumar oynama, hırsızlık yapma, kul hakkı yeme, harama yaklaşma evladım demek zorundadır, onun görevidir. Çünkü evladını koruması gerekir. Bunları yapmadığı zaman Allah katında da ayrıca sorumlu tutulur. Hz. Ömer'e bir gün bir baba gidiyor ve diyor ki evladım bana asilikte bulunuyor. Hz. Ömer çocuğu karşısına alıyor, sonra çocuk ona diyor ki 'babam bana hiç dini anlatmadı, Peygamberi, Allah'ı anlatmadı. Bunu öğrenen Hz. Ömer babaya asi olan sensin…Hem evladına, hem Allah'a asisin diyor. Oğlun haklı ama sen haksızsın git ve evladını eğit diye nasihatte bulunuyor.

Bu yüzden anne ve babaya çocukları din konusunda eğitmek için çok sorumluluk düşüyor. Ama o evlatlar da anne babayı üzmemeli bunu da unutmalıyız" diyerek sorusunu yanıtladı.