Mahir ve Canfeza ayrıldı mı?

Geçtiğimiz akşam (25 Mart Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

28. Bölüm'de neler yaşandı?

Kürşat'ın ailesinin ortaya çıkışı tüm dengelerin değişmesine neden olur. Canfeza'nın abisi ile görüşmesi, Kürşat ve sorunlarının sürekli evlerine taşması Mahir'in tepkisine neden olur. Ferman ile Süreyya Anne müttefik olurlar. Efsane'yi istemeye gitmek için Süreyya Anne'yi ikna eder. Ezra Nene, Yılmazları arayarak durumu haber verir. Kürşat her şeye rağmen Gülizar ile nikah kıymaya kararlıdır. Ancak Handan'dan gelen mesaj Gülizar'ın aklını karıştırır. Handan ile sarılma videosunu izleyen Gülizar, Kürşat'a geçen gece nerede olduğunu sorar. Mahir ise babasını sakladığı kasayı açar ve hiç bilmediği bir gerçekle yüzleşir. Babasının ölümünde ona çok yakın olan Raşit'in dışında birilerinin parmağı vardır. Tüm sırları ortaya çıkaracak kaset ise kayıptır. Selim, Kürşat'ı arayarak onu uyarmak ister. Raşit'in kızından bahseder ve Canfeza'nın tehlikede olduğunu söyler. Ancak hapishanede saldırıya uğrar. Babasının nikahına abisi ile gitmek üzere olan Canfeza ve Mahir arasında büyük tartışma patlak verir. İkili aileleri yüzünden aşklarını sorgulamak zorunda kalır. Sadece sevmek yetmiyormuş diyen Mahir evi terk eder.

Bir Gece Masalı yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!