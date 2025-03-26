"Sustalı Ceylan" için geri sayım başladı!

atv'nin aksiyon ve dramın iç içe geçtiği Sustalı Ceylan dizisinin yayın tarihi belli oldu. Süreç Film imzalı dizi 4 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

atv'nin merakla beklenen dizisi Sustalı Ceylan, hikayesiyle izleyiciyi etkilemek için gün sayıyor. Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak.

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizide, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi usta isimler de yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve derinlikli hikayesiyle sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında yer alması beklenen Sustalı Ceylan, 4 Nisan Cuma günü izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Sustalı Ceylan, 4 Nisan Cuma 20.00'de atv'de!