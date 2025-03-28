Perşembe akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Başka Bir Gün’ dizisinin dün gece 9. bölümünde Nehir ve Serdar arasındaki ipler iyice gerildi. Nehir Serdar ve Suzan’ı otelde yakalarken Deniz’in Yaman tarafından kaçırılması ikiliye büyük korku yaşattı.

Ay Yapım imzalı, 'Başka Bir Gün'ün heyecanı ve gerilimi yüksek bu bölümünde Yaman Deniz ve Can'ı kaçırıp öldürmek isterken Tuna istemeden Yaman'ı bıçakladı. Nehir, işi bırakmasını isteyen Serdar'a karşı gelirken Serdar'dan Nehir'i çıldırtan bir hamle geldi. Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin dün geceki bölümüne usta oyuncu Itır Esen, Yaman'ın anneannesi rolüyle konuk oldu.

9. Bölümde neler yaşandı?

Nehir'in Serdar'ı otelde Suzan'la yakaladığı esnada Deniz ortadan kayboldu

Mercan'ın bale gösterisine girmeden apar topar ortadan kaybolan Serdar'ı takip eden Nehir, otelde Serdar'ı Suzan'la aynı odada gördü ve ondan boşanacağını söyledi. Bu esnada Aytunç'un telefonuyla Deniz'in kayıp olduğunu öğrenen Nehir ilk başta Suzan'dan şüphelense de bu şüphe karşılıksız çıktı. Bu kez gözler Zülfü'ye çevrildi.

Terk etmek de terk edilmek kadar zormuş

Özlem'in mangal partisinde yaptıklarının ardından Fahir Özlem'in yanına gelip onu ikna etmek istese de Özlem, Fahir'i dinlemedi. Bebekken yetiştirme yurduna terk edilen Özlem, yaşadıklarının içinde nasıl yaralar oluşturduğunu dile getirip 'Terk etmek de terk edilmek kadar zormuş' diyerek Fahir'i terk etti.

Yaman, Deniz ve Can'ı kaçırıp öldürmek istedi

Serdar, Zülfü'nün ofisini basıp ondan hesap sordu. Bu esnada Nehir de Naciye'den gün içinde evlerinin önüne Yaman'ın geldiğini öğrenenince bu kez oklar Yaman'ı gösterdi. Serdar, Aytunç ve Zülfü ile beraber Yaman'la konuşmak için anneannesinin evine gittiler. Deniz'in kaçırıldığı saatlerde anneannesinin evinde olduğunu söyleyen Yaman'ın aslında bir planı olduğu ortaya çıktı. Zülfü Yaman'ı kandırıp Deniz ve Can'ı sakladığı eve onunla beraber gitti. Onları öldürmek isteyen Yaman'a Zülfü bir ders vermek istedi. Bu esnada eve Tuna geldi ve elinde bıçak olan Yaman'ı engellemeye çalışırken yere düştükleri esnada Tuna Yaman'ı istemeden bıçakladı.

Melike, taşıyıcı anneliği bu kez farklı bir şartla kabul etti

Oya ve Aytunç'a taşıyıcı anneliği yapamayacağını söyleyen Özlem'in evine Aytunç bir çekle gitti ve bu çeki Oya'nın Melike'ye karşılıksız olarak oğlu için gönderdiğini söyledi. Bu durum karşısında bir karar veren Melike çeki bozdurup üçü içi uçak bileti aldı ve kalan parayı da Oya'ya geri verdi. Taşıyıcı anneliği para için değil de Oya'yı mutlu edebilmek için yapacağını söyleyen Melike'nin sözleri Oya'yı duygulandırdı.

Kızımızı kaçıran adamın avukatı mı olacaksın?

Nehir'i karşısına alıp artık eve döndüğünü ve Nehir'in avukatlık yapmasını istemediğini söyleyen Serdar'a Nehir sert şekilde karşı çıktı. Tuna'yı nezarette görmeye giden Nehir onun avukatı olacağını söyledi. Nehir'in kendisini dinlememesine sinirlenen Serdar'dan yeni bir hamle geldi. Zülfü, Nehir ile konuşmak için ofise geldiği esnada toplantı odasına Serdar ve Deniz de geldi. Serdar ofis olarak Zülfü'lerin davasını aldıklarını söylerken Deniz'in de Tuna'nın Yaman'ı öldürmek istediğine şahitlik edeceğini söylemesi Nehir'i şok etti.

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Başka Bir Gün'ün kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Fatih Al, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alırken bu hafta diziye Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun konuk olarak dahil oldu.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de!