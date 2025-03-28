canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
12
BİLDİRİMLER
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ BÖLÜM
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER “Öldükten sonra organ bağışı yapmak caiz mi?”

“Öldükten sonra organ bağışı yapmak caiz mi?”

GİRİŞ TARİHİ:  28.03.2025, 11:52
ABONE OL
“Öldükten sonra organ bağışı yapmak caiz mi?”

Nihat Hatipoğlu merak edilen soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (27 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

Canlı yayın konukları arasından Seyran, "Öldükten sonra organ bağışı yapmak caiz mi?" diye sordu. Hatipoğlu, "İslam alimleri bu konuda iki gruba ayrılıyor. Aslında bu konu Kur'an ve peygamberlerimizin hadislerinde yer almadığı için tamamen içtihata dayalıdır. Yani bu konu Kur'an ve Peygamber Efendimizin prensipleri dahilinde açıklığa kavuşturulması gereken bir konudur. Dediğim gibi bu konuda iki görüş vardır birincisi kişi organ bağışı yapamaz der çünkü; kişi organın sahibi değildir sahibi Allah'tır. Böyle bir organ bağışı olamaz derler. Diğer bir görüş ise organ bağışı iyilikte yardımlaşın kapsamına girer bu sebeple organ bağışı yapacak kişiyi bu durum zora sokmuyorsa yapabilir der. Yani tek böbreği olan bir kişi böbreğini bağışlayamaz çünkü onun yaşamasını engeller. Kişinin yaşamasını engellemeyecek şekilde olmalı derler." Diyerek sorusunu yanıtladı.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN