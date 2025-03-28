Nihat Hatipoğlu merak edilen soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (27 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı.

Canlı yayın konukları arasından Seyran, "Öldükten sonra organ bağışı yapmak caiz mi?" diye sordu. Hatipoğlu, "İslam alimleri bu konuda iki gruba ayrılıyor. Aslında bu konu Kur'an ve peygamberlerimizin hadislerinde yer almadığı için tamamen içtihata dayalıdır. Yani bu konu Kur'an ve Peygamber Efendimizin prensipleri dahilinde açıklığa kavuşturulması gereken bir konudur. Dediğim gibi bu konuda iki görüş vardır birincisi kişi organ bağışı yapamaz der çünkü; kişi organın sahibi değildir sahibi Allah'tır. Böyle bir organ bağışı olamaz derler. Diğer bir görüş ise organ bağışı iyilikte yardımlaşın kapsamına girer bu sebeple organ bağışı yapacak kişiyi bu durum zora sokmuyorsa yapabilir der. Yani tek böbreği olan bir kişi böbreğini bağışlayamaz çünkü onun yaşamasını engeller. Kişinin yaşamasını engellemeyecek şekilde olmalı derler." Diyerek sorusunu yanıtladı.