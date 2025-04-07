Bilginin, stratejinin ve güvenin bir arada olduğu yarışma Müge Anlı ile “Güven Bana” başlıyor!

Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?

Yarışmacı olarak katılmak için: WhatsApp Başvuru Hattı +90 552 961 09 43

Yarışma hakkında bilgi:

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

"Güven Bana" Müge Anlı'nın sunumuyla yakında atv'de.