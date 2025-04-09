Canfeza podyuma çıktı, Mahir defileyi bastı!

Geçtiğimiz akşam (8 Nisan Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

28. Bölüm'de neler yaşandı?

Evi terk eden Mahir, ayrılığa 3 gün dayanabildi. Evin köşesinde Canfeza'dan gizlice arabada uyuyan Mahir, ona göz kulak olmaya devam ederken genç kadın da kocasını eve döndürmek için çeşitli taktikler denedi. Kapıya biri geldi ve yalnız kalmaya korkuyor numarası yapan Canfeza sonunda Mahir'i eve döndürmeyi başardı. Ancak ikili arasında buzlar tam erimedi. Babasının kayıp videosunun peşine düşen Mahir, cinayetin bilinmeyenleri çözmeye kararlıdır. Handan, Kürşat'ın Ozan ise Canfeza'nın evliliğini parçalamak için planlarını uygulamaya ayrı ayrı devam ettiler.

Ferman, Efsane'yi kaçırmak için Süreyya ile harekete geçti. Afet Hanım da işin içine dahil olmasıyla işler iyice karıştı. Süreyya, Ferman'ın Afet Hanım'ın öz oğlu olmadığını sırrını sonunda ağzından kaçırdı.

Ozan, Mahir ile arası hala açık olan Canfeza'yı yeni kreasyonunu tanıtmak için düzenlediği lansman gecesine davet etti. Hatta bununla da kalmayıp yıldız elbisesini giyip podyuma çıkması için onu yüreklendirdi. Ancak aynı elbiseyi giymesi için Handan da Sare'ye söz verdi. Elbiseyi Canfeza'nın giyip podyuma çıkması krize sebep oldu. Kürşat'a ders vermek isteyen Handan ise tuvalete giden Gülizar'ı yaraladı. Mahir ise defileye gelerek Canfeza'ya podyumdan inmesini söyledi.

Bir Gece Masalı yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!