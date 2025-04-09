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HABERLER Organ mafyasının eline düşen Yusuf, yaşayacak mı?

Organ mafyasının eline düşen Yusuf, yaşayacak mı?

GİRİŞ TARİHİ:  09.04.2025, 11:53
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Organ mafyasının eline düşen Yusuf, yaşayacak mı?

Cuma akşamı atv ekranlarında ilk bölümüyle ekrana gelen Sustalı Ceylan, izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Hikayesiyle herkesi derinden etkileyen dizide Necmi, para için kendi oğlu Yusuf'un böbreğini sattı. Ceylan, kayboldu sandığı oğlunu ararken aslında kocası kendi elleriyle oğlunu mafyaya teslim etmişti. Yusuf'u mahallede ararken Ceylan'a yardım etmek için orada olan Ferhat ise Necmi'nin hareketlerinden şüphelenip takip etti ve Yusuf'u organ mafyasının elinden kurtardı. Uygunsuz koşullarda böbreği alınan küçük Yusuf, bulunduğunda ölüm kalım savaşı veriyordu. Hızla hastaneye götürülen Yusuf'un yaşayıp yaşamayacağı ise merak konusu oldu.

Sustalı Ceylan heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma 20.00'de atv'de!

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizide, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi usta isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyor.

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