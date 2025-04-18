canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
11
BİLDİRİMLER
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru YENİ BÖLÜM
  • Başka Bir Gün - Final
    Başka Bir Gün YENİ BÖLÜM
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ FRAGMAN
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER atv'nin yeni dizisi Aile Saadeti'nde iki sürpriz isim

atv'nin yeni dizisi Aile Saadeti'nde iki sürpriz isim

GİRİŞ TARİHİ:  18.04.2025, 11:05 GÜNCELLEME TARİHİ:  18 Nisan 2025 Cuma, 11:11
ABONE OL
atv'nin yeni dizisi Aile Saadeti'nde iki sürpriz isim

11 yıl sonra atv için bir aradalar

Yakında atv ekranlarında izleyici ile buluşacak, yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği Aile Saadeti dizisi için Türk dizi dünyasında iz bırakan işlere imza atan Burak Aksak ve Selçuk Aydemir, 11 yıl sonra yeniden TV ekranları için bir araya geliyor.

Senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir'in oturduğu Aile Saadeti, sıcak, dramatik ama bir o kadar da mizah dolu yapısıyla aile kavramına farklı bir bakış getirecek.

Önümüzdeki günlerde sete çıkmak için hazırlanan, Aksak ve Aydemir'in enerjisini birleştirdiği bu yapım hem güçlü hikâyesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Aile Saadeti samimi hikâyesiyle aile kavramını farklı bir bakış açısı ile ekranlara taşıyacak. Dizi, aile içi ilişkileri ve kuşaklar arası çatışmaları mizahi bir dille işleyerek izleyicilerin beğenisine sunacak.

Sinehane'nin yapımcılığını üstlendiği, cast çalışmaları devam eden Aile Saadeti, yakında atv ekranlarında!

Burak Aksak, daha önce Leyla ile Mecnun dizisinin senaristliğiyle büyük beğeni toplamış, ardından Bana Masal Anlatma ve Kara Bela gibi sinema filmlerinin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yapmıştı. Ayrıca, 50M2 dizisinin senaryosunu yazarak geniş kitlelere ulaşmıştı.

Selçuk Aydemir ise İşler Güçler ve Kardeş Payı dizilerinin yanı sıra Düğün Dernek ve Baba Parası gibi başarılı sinema filmlerinin yönetmenliğini yapmıştı. Son olarak, dijital platformda yayınlanan ve büyük ilgi gören Gassal dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN