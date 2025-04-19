Yardım için başlayan ilişki aşka mı dönüşüyor?

atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, dün akşam üçüncü bölümüyle izleyiciyle buluştu. Hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyen dizide, Ceylan ile Ferhat arasındaki ilişki izleyicide büyük merak uyandırmaya başladı.

İlk bölümde, küçük Yusuf, babası yüzünden organ mafyasının eline düştü ve böbreği çalındı. Oğlunu bulmak için uğraşan Ceylan'a en büyük destek Ferhat'tan geldi. Ferhat, Necmi'nin hareketlerinden şüphelenip takip etti ve Yusuf'u organ mafyasının elinden kurtardı. Geçtiğimiz bölümde Ceylan intikam duygusuyla hareket edip, Necmi'yi öldürmeye teşebbüs etti. Ferhat yine olaya müdahale etti ve Necmi'nin hayatını kurtardı.

Yusuf'un yeni tedavisi için gereken para ise artık bir zorunluluktu. Çaresiz kalan Ceylan, Bekri ile çalışmayı kabul etti. Böylece Ceylan'ın yeni hayatı, karanlık ve tehlikeli bir yolun başında başladı.

Ferhat, Ceylan'ın çıktığı bu yolda onun en büyük destekçisi olacak. Ceylan ile Ferhat'ın ilişkisinin aşka dönüşüp dönüşmeyeceği ilerleyen bölümlerde cevap bulacak.

Sustalı Ceylan, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!