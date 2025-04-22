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Setin sevgilisi Pamuk

GİRİŞ TARİHİ:  22.04.2025, 11:28
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Setin sevgilisi Pamuk

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, 29 Nisan Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle yine izleyicisini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Çekim için gidilen köyde karşılaşılan minik kuzu Pamuk tüm setin ilgi odağı oldu.

Canfeza ve Mahir'in Kalpleri Isıtan Köy Macerası!

Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde Canfeza (Su Burcu Yazgı Coşkun) ve Mahir (Burak Deniz), lastikleri patladığı için en yakın köye sığınmak zorunda kalıyor. Geceyi orada geçirmeye karar veren ikiliyi ise beklenmedik, minik bir sürpriz karşılıyor.

Sadece bir aylık olan sevimli kuzu Pamuk, sempatik tavırlarıyla setin neşe kaynağı olurken yavruyu bir an olsun kucaklarından indirmeyen Coşkun ve Deniz'in, verdikleri pozlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Bir Gece Masalı'nda, sıcacık bir köy gecesi, beklenmedik dostluklar ve kalpleri ısıtan sahnelerle dolu yeni bölümüyle 29 Nisan Salı akşamı atv'de!

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