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HABERLER Turgut Alp’in Kayı Obasına dönüşü izleyiciyi ekrana kilitledi!

Turgut Alp’in Kayı Obasına dönüşü izleyiciyi ekrana kilitledi!

GİRİŞ TARİHİ:  01.05.2025, 12:52
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Turgut Alp’in Kayı Obasına dönüşü izleyiciyi ekrana kilitledi!

Yapımını Bozdağ Film, yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği atv’nin sevilen dizisi “Kuruluş Osman”, yine çok izlenen bir bölüm ile daha ekrana geldi.

Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 190. bölümünde evlatlarını Moğol esaretinden kurtaran Osman Bey, zaferin ardından Kayı Obası'na döndü. Oba meydanında halk tarafından coşkuyla karşılanan Osman Bey, ailesiyle yeniden bir araya geldi. Bu kavuşma sahneleri dikkat çekerken Osman Bey'i uzaktan izleyen Turgut Alp'in Kayı obasına dönüşü seyircide büyük bir heyecan yaratırken gözler büyük toya çevrildi.

Osman Bey ve Bala Hatun evlatlarını kurtardı!

Kuruluş Osman'ın 190'ıncı bölümünde: Alaeddin Bey ve Orhan Bey'in tutsak tutulduğu yeri öğrenen Osman Bey ve Bala Hatun, evlatlarını kurtarmak için zaman kaybetmeden harekete geçti. Osman Bey, attığı okla Orhan Bey'in bağlı olduğu ipleri kopararak kurtuluşu başlattı. "Bu çakal mekânını yıkıp başlarına viran edeceğiz!" diyerek saldırı emrini verdi.Yoğun çatışmaların ardından Osman Bey ve Bala Hatun, evlatlarını sağ salim kurtarmayı başardı. Bu anlar ekran başındaki izleyiciye soluksuz anlar yaşattı.

İmparatorun emrine rağmen Kuçar'la iş birliği yapan Cladius, Brusa'ya döndü. Burada Sofia'nın adamlarına seslenen Cladius, "Brusa'yı eski kudretli günlerine döndüreceğim!" sözleriyle meydan okudu. Ancak Sofia'ya sadık Hristo ve adamları bu çağrıyı net bir şekilde reddetti:

"Biz sana biat etmeyiz! Sen imparatora ihanet ettin!" Söz konusu itaatsizlik karşısında öfkeye kapılan Cladius, adamlarına saldırı emri verdi. Brusa topraklarında şiddetli bir çatışma başladı. Hristo ve adamlarıyla kıyasıya süren mücadelede galip gelen taraf Cladius oldu.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu dizinin başrolünde Osman Bey karakteri ile başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor. Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba atv'de ekrana gelmeye devam edecek.

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