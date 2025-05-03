Ceylan, Ferhat ile yakınlaşmaktan çekiniyor

atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sustalı Ceylan, dün beşinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Sustalı Ceylan, genç yaşta zorla evlendirilmiş bir kadın olan Ceylan’ın hayata tutunma mücadelesini anlatıyor.

Beşinci bölümde neler yaşandı?

Hem gerilim hem de duygusal sahneleriyle çok konuşulan bölümde;

Ceylan, ilk kuryelik görevini başarıyla tamamlayarak Bekri'ye güvenilirliğini kanıtladı. Ancak Ferhat, bu işin Ceylan'a göre olmadığını yinelemekten geri durmadı. Bu sırada Yusuf'un taburcu olacağı haberinin sevincini yaşayan Ceylan, aynı tedaviyi gören başka bir çocuğun ailesine gizlice para yardımı yaparak yüreklere dokundu.

Bekri, Ferhat'a yıllar içinde bu düzeni nasıl kurduğunu anlatırken, "Hayalet"i bulmasını istedi. Bu gizemli figür, Ferhat'ın geçmişindeki büyük bir yarayı da açığa çıkardı: Bekri'nin peşinde olduğu kişi, Ferhat'ın yıllar önce kaybettiği kardeşi olabilir miydi?

Bekri'ye gelen bir ses kaydı ise tüm dengeleri sarstı. Kayıtta, kimliği belirsiz biri, "Elindeki her şeyi alacağım," diyerek tehditte bulunuyordu. Bekri'nin bir şeyler gizlediğinden şüphelenen Ferhat, kanıt ararken Bekri'ye yakalandı… Şimdi ne açıklama yapacak?

Diğer yandan Ferhat, Necmi'yi böbreğini Yusuf'a vermesi için tehdit etti. Mecbur kalan Necmi, kabul etti. Ancak evde sular durulmuyordu. Yusuf'un uyuduğu bir gece, Ceylan'ın kapısını çalan Necmi, artık geri adım atmıyordu. Para verilmezse boşanacağını, hatta Ceylan'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek Yusuf'u çocuk esirgeme kurumuna vereceğini öne sürdü.

Tüm bu yaşananların ardından Ceylan, Ferhat'a minnettar olduğunu dile getirdi ama bir yandan da oğlunun ona bu kadar bağlanmasından rahatsızlık duyduğunu itiraf etti.

Sustalı Ceylan, güçlü hikayesi ve duygusal sahneleriyle Cuma akşamları saat 20.00'de atv'de!