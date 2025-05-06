Sürpriz doğum günü kutlaması

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, bu akşam ekranlara gelecek 31.bölümü, izleyicilere hem duygusal hem de sıcak anlar yaşatacak. Daha önce hiç doğum günü kutlamadığı ortaya çıkan Canfeza için, Mahir’in organize ettiği sürpriz kutlama herkesi ekran başına kilitleyecek.

Mahir, Canfeza'nın hayatında eksik kalan bu özel anıyı telafi etmek için kolları sıvıyor ve tüm sevdiklerini bu özel kutlamaya davet edecek. Ancak asıl sürpriz, babası Kürşat'tan gelecek.

Gözlerin dolacağı, gülümsemelerin eksik olmayacağı bu bölümde izleyiciler, Canfeza'nın en özel gününe tanıklık edecek. Sevgi, aile ve dostluğun iç ısıtan hikayesiyle Bir Gece Masalı, yine çok konuşulacak.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Bir Gece Masalı, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!