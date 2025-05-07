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HABERLER Canfeza kaçırıldı

Canfeza kaçırıldı

GİRİŞ TARİHİ:  07.05.2025, 10:07
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Canfeza kaçırıldı

Geçtiğimiz akşam (6 Mayıs Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

31. Bölüm'de neler yaşandı?

Canfeza'nın arabası çalınır, içinde Afet Hanım da vardır. Yine aksiyon dolu olaylar Mahir'in emniyetteki odasında sonlanır. Kısa sürede Afet Hanım da araba da bulunur. Asaf Bey'in ise sürpriz bir ziyaretçisi vardır. Mahir'in Raşit ve dosyasından uzak durması gerektiğini söyler. Asaf Bey torununu durdurmak zorundadır.

Mahir ise Canfeza'ya sürpriz doğum günü organizasyonu yapar. Canfeza ilk kez tüm aile bir arada olduğu için çok mutludur.

Asaf Bey, Mahir'e kendi koltuğunu teklif eder. Bir hafta içinde Mahir istifa edip tüm dosyaları bırakmazsa herkes büyük tehlike altına girecektir. Efsane'ye Ferman'ı bırakmanın karşılığında Asaf Bey 30 milyon TL teklif eder. Teklifi reddeden Efsane'ye araba çarpar ve erken doğum olur. Bebeğin durumu kritiktir. Ferman ise Asaf Bey'in öz oğlu olmadığını öğrenir.

Bir diğer tarafta ise Canfeza kaçırılır. Mahir onu bir depo da kanlar içinde bulur.

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