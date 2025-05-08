Burak Dakak ve Buse Meral başrolde!

atv’nin Sinehane yapımı, proje tasarımı ve senaryosu Burak Aksak imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu yeni dizisi ‘Aile Saadeti’ için hazırlıklar tamamlandı.

Oyuncular okuma provasında buluştu!

Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren 'Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

Oyuncular, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen okuma provasında bir araya geldi ve heyecanlarını birlikte paylaştı.

Dizinin başrol oyuncuları Burak Dakak ve Buse Meral duygularını şu şekilde paylaştı:

Burak Dakak: İşin senaryosunu çok sevdim. Selçuk Hoca ve Burak Aksak'la tanıştıktan sonra projenin içinde yer almak istedim. Murat karakteri eğlenceli, izleyicinin seveceği bir tip olacak. Bir an önce çekimlere başlamak için heyecanlıyım.

Buse Meral: Üçüncü kez atv'deyim. Çok güzel bir ekiple beraber bugün okuma provamızı gerçekleştirdik. Bugün ilk defa bir araya geliyoruz, heyecanlıyım. Projeyi kabul etme sebebim naif bir dili olan senaryomuz ve canlandıracağım karakterim.

Aile Saadeti yakında atv'de!