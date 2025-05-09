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HABERLER Kupada final heyecanı... Trabzonspor - Galatasaray final maçı ne zaman? Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda?

Kupada final heyecanı... Trabzonspor - Galatasaray final maçı ne zaman? Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda?

GİRİŞ TARİHİ:  09.05.2025, 14:17 GÜNCELLEME TARİHİ:  09 Mayıs 2025 Cuma, 14:17
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Kupada final heyecanı... Trabzonspor - Galatasaray final maçı ne zaman? Trabzonspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda?

Nefesler tutuldu. Trabzonspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geliyor! Dev karşılaşmanın hakemi kim? Trabzonspor ile Galatasaray maçı hangi gün? İşte büyük karşılaşmanın merak edilen detayları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük final heyecanı yaşanıyor! Trabzonspor ile Galatasaray, 2024-2025 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu dev mücadele, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve atv ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı hakemi kim?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan atamalara göre, dev maçın orta hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak. İki takım Çarşamba 20.45'te karşı karşıya gelecek ve maçı atv canlı olarak yayınlayacak.

Kupaya giden zorlu yol

Trabzonspor, yarı finalde Göztepe'yi etkileyici bir performansla 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Galatasaray ise Başakşehir'i zorlu bir karşılaşmanın ardından eleyerek final biletini kaptı. İki takım da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu taçlandırmak istiyor.

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