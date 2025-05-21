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HABERLER Turgut Gazi’den Alplere unutulmaz ders

Turgut Gazi’den Alplere unutulmaz ders

GİRİŞ TARİHİ:  21.05.2025, 21:54
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Turgut Gazi’den Alplere unutulmaz ders

Kuruluş Osman’da bu hafta Kayı Obası’nda dikkat çeken bir eğitim sahnesi ekranlara geldi. Düşman pusularına karşı alpleri talim ettiren Turgut Gazi, genç savaşçıların disiplinsiz tavırlarına sert tepki gösterdi. Sinirlenen Turgut Bey, alpleri akşam vakti çadırına çağırdı.

Turgut Gazi çadıra girdiğinde büyük bir hürmetle karşılandı. Alpler, önderlerinin sözlerini can kulağıyla dinlerken, Turgut Gazi etkileyici konuşmasına şu cümleyle başladı: "Alpler! Bugün talimde size mağlubiyet getiren şey kardeşlik bağlarınızın zayıf olmasıdır. Kardeş vardır dibe çeker, kardeş vardır zafer getirir!"

Bu güçlü sözlerin ardından Turgut Gazi, Süleyman Şah'tan dinlediği, Selçuklu hükümdarları Tuğrul ve Çağrı Beylerin hikâyesini anlattı. Çağrı Bey'in, babalarının vefatından sonra taht hakkı kendisindeyken, küçük kardeşi Tuğrul Bey'e hükümranlığı bırakması tüm alpleri şaşkınlığa uğrattı.

Boran Bey merakla sordu: "Peki nefsine nasıl hâkim oldu? Hükümdarlıktan nasıl vazgeçti?"

Turgut Gazi bu soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Çağrı Bey cenk meydanlarının ustası, veraset sahibi bir bey idi. Lakin Tuğrul Bey ilmi siyaset ve devlet yönetiminde mahirdi. Biri kılıç, diğeri akıl idi. Açıklarını kapatarak birlikte cihana hükmettiler."

Turgut Gazi'nin mesajı açıktı: "Birlik olmadan zafer gelmez! Cenk sadece meydanda kazanılmaz. Zafer, benlik gütmeyen cesur yüreklerle gelir!"

Bu etkileyici konuşma, Kayı alplerine sadece savaş değil, kardeşlik ve birlik ruhunu da hatırlattı. Turgut Gazi'nin bu sözleri, izleyicinin kalbine dokunan anlar arasında yerini aldı.

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