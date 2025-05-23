canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
11
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Tüm kişiler kategorisinde en çok izlenen Esra Erol’da

Tüm kişiler kategorisinde en çok izlenen Esra Erol’da

GİRİŞ TARİHİ:  23.05.2025, 11:59
ABONE OL
Tüm kişiler kategorisinde en çok izlenen Esra Erol’da

atv, 22 Mayıs Perşembe günü yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin Tüm Kişiler kategorisinde ilk sıraya adını yazdırdı.

Esra Erol'da günün birincisi!

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün

Tüm Kişiler kategorisinde %4,64 izlenme oranı ve %26,97 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

Dilek Hanım ve Ata Bey, 8 Mayıs'ta İzmir'de kayıplara karışan 22 yaşındaki kızları Funda Nur Keskin'i aramak için stüdyoya geldi. Aile kızlarının, Tuğrul Emir tarafından kaçırıldığını iddia etti. Aile kızlarının 1,5 yıldır nişanlı olduklarını arada tartışmalar yaşandığını ama nişanlısıyla birbirlerini sevdiklerini anlattı. Ata Bey kızım benim iş yerime gelerek benden para istedi. Parayı verdiğim günden sonra kızımın telefonlarına ulaşamadık dedi. Dilek Hanım ve Ata Bey, Tuğrul'un kızımıza zarar verdiğini düşünüyoruz dedi. Esra Erol kızlarını arıyan aileye çok geçmeden müjdeli haberi verdi Funda Nur'u bulduklarını açıkladı.

Funda Nur yayına telefon bağlantısı ile katıldı
Canlı yayına bağlanan Funda, "Ben kendi isteğimle geldim. Zorla tutulma gibi bir şey yok diyerek Tuğrul ile birlikteliklerini kabul etti, evlenmek istediklerini de açıkladı. Funda, ben ailemin yanına dönmek istemiyorum ailemle mutlu değilim diyerek dönmek istemediğini söyledi.

Tuğrul genç kızları ağına düşüyor
Esra Erol'da ekibi ise Funda'yı bulunduğu adresten almak için yaşadığı yere gitti fakat gittiklerinde Funda'ya ulaşamadıkları bilgisini verdi. Tuğrul Bey'in 'Funda oraya kesinlikle gelemez boşuna uğraşmayın' dediğini belirtti. Ekran başında izleyenler ve Tuğrul2u tanıyanlar ise canlı yayına bağlanarak Tuğrul'un okul talebeleri de dahil olmak üzere genç kızları ağına düşürdüğünü bu yüzden ilk eşinden ayrıldığını söyledi.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN