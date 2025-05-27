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HABERLER "Aile Saadeti" dizisinin afişi yayınlandı

"Aile Saadeti" dizisinin afişi yayınlandı

GİRİŞ TARİHİ:  27.05.2025, 10:13
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"Aile Saadeti" dizisinin afişi yayınlandı

"Saadet Ailesi" izleyicilerin karşısında...

atv'nin yeni dizisi Aile Saadeti, yayınlanan afişiyle izleyiciye sıcak ve kalabalık bir aile ortamının ipuçlarını veriyor.

Senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait olan dizinin afişinde tüm karakterler bir arada, 'Saadet Ailesi' olarak kamera karşısına geçti. Renkli karakterlerin bir çatı altında buluştuğu afiş, dizinin hem eğlenceli hem duygu yüklü yapısını yansıtıyor.

Başrollerini Burak Dakak ve Buse Meral'in paylaştığı dizinin kadrosunda Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun ve Zerrin Sümer ve Suat Sungur gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin birlikte yaşamaya başlamasıyla gelişen olayları anlatan Aile Saadeti; aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve sevgi bağlarını mizah dolu bir dille ekrana taşıyacak.

Aile Saadeti yakında atv'de izleyici ile buluşacak.

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