Orhan Bey kurulan tuzağa büyük bir oyunla cevap verdi

Kuruluş Orhan’ın yeni bölümünde tansiyon bu kez Mabed Şövalyeleriyle Orhan Bey karşılaşmasında zirveye çıktı. Elleri bağlı halde Kutsal Mabed Şövalyelerinin arasına getirilen Orhan Bey, Flavius’un intikam dolu sözleriyle ölümle burun buruna geldi.

Flavius, kılıcını Orhan Bey'e doğrultarak, "Baban babamı, sen de kardeşimi öldürdün. Doğduğum, büyüdüğüm şehir Bursa'ya el uzattın. Şimdi bedelini ödeyeceksin" sözleriyle hesap sordu. Orhan Bey ise içinde bulunduğu zor duruma rağmen dik duruşunu bozmadan, "Ömrünce diken üstünde yaşayacaksın Flavius. Ardımda bıraktığım binlerce Türk erinden biri elbet bir gün intikamımı alacaktır" diyerek meydan okudu.

Ancak Orhan Bey'in kurduğu oyunla bir anda başlayan alpların ok yağmuru, sahnenin seyrini bir anda değiştirdi. Flavius'un sendelemesiyle birlikte Orhan Bey, yakaladığı fırsatı değerlendirerek tuzaktan kurtuldu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan dokuzuncu bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken, kurulan tuzağa kurduğu oyunla cevap veren Orhan Bey'in soğukkanlılığı ve direnci, bölümün en çarpıcı anları arasında yer aldı.