Türkiye bu olayı konuşuyor! Suç makinası Ferhat'ı Esra Erol yakaladı!

Yayında işlediği konular ve konukları ile gündemden düşmeyen Esra Erol'da programına yine yaşananlar damga vurdu.

Hafta içi her gün ekrana gelen Esra Erol'da programına Neriman ve İbrahim Karataş çifti, 7 ay önce Manisa Alaşehir'den kayıplara karışan 18 yaşındaki kızları Ebru Karataş'ı aramak için geldiler. Beklenen kavuşma programda gerçekleşti. Ebru Karataş bulundu. Ebru Karataş'ın polis tarafından bir yıldır aranan dolandırıcı Ferhat Öztamur'un yanında olduğu ortaya çıktı. Esra Erol ekibi, Öztamur'un saklandığı barakadaydı. Canlı yayın sırasında kaçmaya çalışan Ferhat Öztamur hurdacılar tarafından yakalandı. Röportaj veren Ferhat Öztamur, dolandırıcılık yaptığını yayında itiraf etti. Öztamur, itirafının ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Araması olan Ferhat, canlı yayında kaçtı!

Muhabir Caner arabaya binerek Ferhat'ın bulunduğu yere gitti. Ferhat Öztamur, kulaklık takarak yayına bağlandı. Esra Erol, "Neden kaçıyorsun? Hangi suçtan aranıyorsun?" diye sordu. Ferhat, "Benim kaçmaktan başka seçeneğim yoktu. Basit dolandırıcılık." cevabını verdi. Esra Erol, "10 Haziran tarihinde evden ayrıldığında 17 yaşında olan Ebru Karataş şimdi 18 yaşında." dedi. Neriman Hanım, "Sizden Allah razı olsun kızımı buldunuz." dedi. Ebru Karataş stüdyoya geldi, anne ve babasına sarıldı. Annesi gözyaşları içinde kızına sitem etti. Ebru, "Ben İstanbul Esenyurt'ta arkadaşımın yanına geldim." dedi. Esra Erol, "Şu an nerede kalıyorsun?" dedi. Ebru, "Ağustos'tan beri beraber olduğum erkek arkadaşımın yanına kalıyorum." dedi. Esra Erol, "Erkek arkadaşının evli olduğunu ve 1 evladı olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ebru, "Evet biliyorum benim için sorun yok." dedi. Esra Erol, "Peki erkek arkadaşının aranması olduğunu yakalanırsa cezaevine gireceğiniz biliyor musun?" dedi. Ebru, "Biliyorum o olmasa da ben zaten burada kalmak istiyorum. Ona güvenerek gelmedim. Ben onun sorumluluğunda değilim." Ebru, "Bu hayatı ben kendim seçtim. Kimse umurumda değil." dedi. Neriman Hanım gözyaşları içinde kızına sitem etti.

Esra Erol, "Şimdi gelelim kızını nerede bulduğumuza. Dün yayından sonra ihbarlar geldi. Muhabirimiz Caner kızınızı bulduğumuz yerde yaşam koşullarının pek iyi olmadığını belirtti." dedi. Muhabir Ebru Karataş'ın bulunduğu yere gitti, Muhabir Caner, "Arkamda gördüğünüz yarı çadır yarı baraka olan yerde bulduk." dedi. Muhabir Caner, "Kaldıkları çadırın içine girdik. Bizi burada ilk tavuklar karşıladı. Burada kümes var." dedi. Esra Erol, "Caner Esenyurt Akçaburgaz mahallesinde çağrımızı yapalım polis ekipleri gelir." dedi. Muhabirimiz Caner, "Biz Erdal Bey'den izin almıştık. Eline sopa alarak bize saldırmaya kalktı. Dün biz geldiğimizde Ferhat buradaydı ama araması olduğu için buradan gitti. Bizde çağrımızı yapalım Esenyurt Akçaburgaz mahallesinde araması olan Ferhat burada yaşıyor." dedi.

Ferhat suçlarını itiraf etti!

Ferhat, "Benim 5 yıl yatarım var. Ağır ceza mahkemesinde davam var. Arkadan başka davalarda sürüyor büyük ihtimalle ben bir daha çıkamayacağım." dedi. Esra Erol, "Ebru ile nasıl tanıştınız?" dedi. Ferhat, "Biz kafede tanıştık. Biz birbirimizi seviyoruz. Bir çıkarımız olmadı." dedi. Esra Erol, "Ne zamandır kaçak yaşıyorsun?" dedi. Ferhat, "1 haftadır" dedi. Neriman, "Sen benim kızımı neden yanına aldın sen evliymişsin." dedi. Ferhat, "Ben boşanacağım zaten ben de çocuğumu görmüyorum." dedi. Esenyurt Asayiş Büro ekipleri Ferhat'ın babasını ifade almaya götürmek için almaya geldi. Polis ekipleri Ferhat'ı almak için geldi, kelepçe takıldı ve polis ekipleri eşliğinde gitti.

Ferhat'ın kayınpederi, "Ferhat denen şahıs 2,5 yıl önce benim kızımı kandırdı Bartın'a götürdü. Çözüm bulamadık kızımı eve getirmek istedim gelmedi. Sonra onlara nikah ve resmi nikah kıydırdım. 3-4 ay orada durup sonra İstanbul'a geldiler. Burada Avcılar'da oturdular 2-3 ay burada durdular. Sonra torunum doğacaktı biz götürdük hep. Kızımın boşanma davası sürüyor. Sürekli mahkemeye gelmiyordu. Ebru biz an önce anne babasına dönsün." dedi. Esra Erol, "Dolandırıcılık hep yapıyor muydu?" dedi. Ferhat'ın kayınpederi, "Ben hiç görmemiştim ama onu da yapıyormuş. Kızımdan boşanmasını istiyorum. Mahkemeye gelmediği için boşanamadı. Torunum ve kızım benim yanımda. Ebru'da ailesine döndün. Bu adam bir beladır, pisliktir." dedi. Neriman Hanım, "Ne olur annem yanıma gel evimize gidelim. Buralar sana göre değil." dedi. Ebru, anne ve babasının yanına oturdu.