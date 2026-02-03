Aleyna Bozok Kimdir? Aleyna Bozok Biyografisi

Aleyna Bozok hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Aleyna Bozok kimdir?

11 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Aleyna Bozok, Nişantaşı Üniversitesi Diyetisyenlik Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Eğitimi de alarak oyunculuk alanına yönelmiştir.

Aleyna Bozok nereli?

Aleyna Bozok, oyunculuk kariyerine İstanbul merkezli çalışmalarıyla başlamış olsa da medyada sınırlı yer alıyor. Bozok'un İstanbul kökenli olduğu ve burada büyüdüğü biliniyor.

Aleyna Bozok kaç yaşında?

11 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir, Oğlak burcudur ve 1.69 boyundadır. Genç yaşına rağmen sektörde dikkat çekici bir yükseliş sergilemektedir.

Aleyna Bozok hangi üniversite mezunu?

Aleyna Bozok, oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde alan Bozok, yeteneğini sahne ve ekran deneyimleriyle pekiştirdi. Ayrıca Nişantaşı Üniversitesi Diyetetik Bölümü mezunu olan Bozok, eğitim hayatıyla da oyunculuk kariyerine paralel bir disiplin geliştirdi.

Aleyna Bozok evli mi?

Sosyal medyada çeşitli iddialarda bulunulsa da başarılı genç oyuncu evli değildir.

Aleyna Bozok hangi dizilerde oynadı?

Aleyna Bozok'un televizyon kariyeri, genç yaşına rağmen oldukça dikkat çekici. Daha önce rol aldığı diziler arasında:



Yalı Çapkını: Aleyna Bozok'un ilk büyük televizyon deneyimlerinden biri.

Annem Ankara: Bu dizide Bozok, Güneş karakterine hayat verdi.

Kızılcık Şerbeti: 2025 sezonunda "Yasemin" karakteriyle izleyiciyle buluştu.

Aleyna Bozok hangi filmlerde oynadı?

Aleyna Bozok herhangi bir filmde oynamamıştır.

Aynı Yağmur Altında kadrosu