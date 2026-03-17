Kayıp Buse, Esra Erol stüdyosunda

Esra Erol kayıp Buse’yi buldu

Esra Erol'da programında günlerdir aranan Buse'nin bulunması, hem stüdyoda hem de ekran başındaki izleyicilerde büyük bir rahatlama yarattı.

Yayında paylaşılan bilgilere göre genç kızın kaybolmasının ardından ailesi programa başvurarak yardım istemiş, süreç boyunca hem sosyal medya hem de canlı yayın aracılığıyla geniş bir arama ağı oluşturulmuştu.



Program ekibinin yürüttüğü araştırmalar ve gelen ihbarlar neticesinde Buse'nin yeri tespit edildi.

Buse'nin bulunma anı oldukça duygusal anlara sahne oldu. Ailesiyle yeniden bir araya gelmesi stüdyoda gözyaşlarına neden olurken, yaşanan süreçte ailenin yaşadığı endişe ve belirsizlik de izleyiciye açık şekilde yansıdı.

Esra Erol, olayın detaylarını aktarırken aynı zamanda benzer durumlar yaşayan ailelere de önemli mesajlar verdi. Özellikle kayıp vakalarında hızlı hareket edilmesinin ve kamuoyu desteğinin önemine dikkat çekildi.